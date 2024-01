17-latek groził nożem ekspedientce - został zatrzymany Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Młody mężczyzna groził nożem ekspedientce w jednym ze sklepów spożywczych na terenie Prudnika. Kiedy otrzymał żądaną gotówkę oraz alkohol oddalił się w nieznanym kierunku. Wspólne działania kryminalnych z Komendy Powiatowej Policji w Prudniku oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu doprowadziły do szybkiego ustalenia i zatrzymania sprawcy przestępstwa. 17-letni mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Do tego zdarzenia doszło w sobotę (20 stycznia), przed godziną 23:00, na terenie Prudnika. Jak ustalili interweniujący na miejscu policjanci, do jednego ze sklepów spożywczych wszedł zamaskowany mężczyzna, który po chwili podszedł do kasy, wyciągnął nóż i zaczął grozić ekspedientce. Po otrzymaniu od sprzedawczyni żądanych pieniędzy oraz alkoholu i papierosów oddalił się w nieznanym kierunku. Na szczęście, w trakcie tego zdarzenia nikt nie poniósł obrażeń.

Śledczy z prudnickiej komendy razem z kryminalnymi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu od razu przystąpili do czynności, mających na celu ustalenie sprawcy przestępstwa. Ich intensywne działania szybko przyniosły zamierzony efekt. Mundurowi ustalili tożsamość mężczyzny oraz jego aktualne miejsce pobytu. Sprawca rozboju został zatrzymany. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec powiatu prudnickiego.

Młody mężczyzna usłyszał już zarzut dokonania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara nawet 20 lat więzienia.17-latek najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.